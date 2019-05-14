الجهات الأمنية بأبين تضبط عقاقير مخدرة كانت في طريقها لعدن

ضبط أفراد نقطة مثلث حسان المركزية بمحافظة أبين اليوم، كمية من الأدوية المخدرة كانت في طريقها إلى العاصمة عدن .

وقال قائد نقطة مثلث حسان سامي الحوتري، إن أفراد النقطة تمكنوا من ضبط اربعه كرتون من الأدوية المصنفه من الأدوية المخدرة كانت على متن سيارة نوع ” دينا قادمه من محافظة حضرموت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ولفت قائد نقطة مثلث حسان إلى أنه تم التخفظ على السائق والمضبوطات وتسليمهم إلى عمليات البحث للحزام الأمني في مدينة زنجبار لاستكمال التحقيقات واحالتهم إلى الأجهزة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن نقطة مثلث حسان الواقعة في المدخل الشرقي لمدينة زنجبار بابين، تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط العديد من المهربات ” كأدوية ،واسمدة وحشيش واسلحة وغيرها من المهربات“حاولت العناصر الماجورة تهريبها من وإلى العاصمة المؤقتة عدن عدة مرات.