أسباب سماح السعودية لمواطنيها بالسفر إلى اليمن وشروط الزيارة

أعلنت السعودية عن رفع حظر السفر إلى اليمن بعد 4 سنوات من تطبيق ذلك القرار بعد انطلاق عمليات عاصفة الحزم ضد مليشيا الحوثي.

وبدأت إمارات مناطق «عسیر ونجران وجازان» استقبال طلبات المواطنین الراغبین في زيارة الیمن، بعد أن تم حظر السفر مع بدء عملیة عاصفة الحزم، لأسباب تتعلق بسلامة المواطنین، وإبعادھم عن مناطق الصراع.

وذكرت صحيفة «الوطن» السعودية، أن القرار جاء بسبب حالة الاستقرار التي تشھدھا المحافظات المحررة، فضلا عن مراعاة الجوانب الإنسانیة والعائلیة التي تربط بین كثیر من الأسر السعودية والیمنیة.

من الشروط المنظمة للسفر

رفع الطلب قبل 15 يوما من الرحلة

إرفاق نسخة من الھوية الوطنیة والجواز

ألا تتجاوز مدة الزيارة 3 أشھر من تاريخ المغادرة

التعھد بعدم الوجود في مناطق المیلیشیات

وقد بدأت إمارات مناطق عسیر ونجران وجاران، استقبال طلبات المواطنین الراغبین في زيارة الیمن بعد أن تم حظر السفر مع بدء عملیة عاصفة الحزم لأسباب تتعلق بسلامة المواطنین وإبعادھم عن مناطق الصراع.

إنسانیة الاستثناء

أرجع مختصون قرار فك الحظر على سفر السعوديین للیمن إلى حالة الاستقرار التي تشھدھا المحافظات المحررة، مثل حضرموت، المھرة، عدن، ومأرب. وكذلك مراعاة للجوانب الإنسانیة والمتمثلة في العلاقات العائلیة التي تربط بین الكثیر من الأسر السعودية والیمنیة.

مسح وتدقیق

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بحسب «الوطن» أن إمارات المناطق الثلاث بالإضافة إلى جوازات منفذ الوديعة، تلقت توجیھات بالإجراءات الواجبة على الراغبین من السعوديین في زيارة الیمن، وأولھا التقدم لإمارات المناطق بطلب يتضمن رغبة المواطن في السفر للیمن ومسببات الزيارة وتحديد منفذ الخروج، وكذلك المناطق التي يرغب السفر لھا داخل الیمن مع تحديد المدة التي يرغب في قضائھا ھناك، وفق المسح والتدقیق الأمني اللازم حفاظا علیھم.

سلامة المواطنین

يرجع قرار منع سفر السعوديین السفر إلى الیمن إلى أواخر أبريل 2015 عندما تعرض أحد المواطنین إلى رصاصات مباشرة من الحوثیین في محافظة شبوة الیمنیة، وانفردت «الوطن» بنشرھا في حینھا تحت عنوان «رصاص الحوثي يصیب سعوديا» لیتم الإعلان بعدھا عن قرار منع سفر المواطنین إلى الیمن حفاظا على سلامتھم.

التفاف على المنع

يغلق استثناء الحالات الإنسانیة من قرار منع السفر للیمن باب الالتفاف على توجیھات المنع، بالقدوم عبر المنافذ البرية العمانیة مع الیمن أو من خلال القدوم جوا عبر مطار سیئون، كما أن قرار الاستثناء سیمكن إمارات المناطق والجھات الأمنیة المختصة من متابعة الشباب الراغبین في السفر من خلال التدقیق الأمني وفحص المبررات المقدمة من قبلھم عند طلب السماح بالسفر للیمن، وبالتالي حمايتھم من الالتحاق بالتنظیمات الفكرية المشبوھة.

الإجراءات المنظمة للسفر

رفع سماح السفر قبل 15 يوما من الرحلة

إرفاق نسخة من الھوية الوطنیة وجواز السفر

الرفع بمبررات السفر

التعھد بعدم التواجد في المناطق الخاضعة للمیلیشیات الحوثیة

يمنح صاحب الطلب تصريحا ورقیا يسمح له بالمغادرة مرة واحدة فقط، على أن يستخدم خلال أسبوع كحد أقصى

ألا تتجاوز مدة الزيارة 3 أشھر من تاريخ المغادرة.