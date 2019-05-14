شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى ساره للمقيمين ... مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الاقامة المميز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وافق مجلس الوزراء السعودي قبل قليل على نظام الاقامة المميزه للمقيمين الاجانب

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