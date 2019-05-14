شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي ترامب يصدر قرار جديد بشأن الحرب باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد إعلان الطوارئ الوطنية تجاه اليمن لمدة عام آخر وكشف عن الأسباب . وقال ترامب "إن الطوارئ الوطنية التي أعلنت في 16 مايو 2012 ، للتعامل مع هذا التهديد يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 16 مايو 2019". "وفقًا للمادة 202 (د) من قانون الطوارئ الوطنية ... ما زالت سارية لمدة عام أعلنت حالة الطوارئ الوطنية بموجب الأمر التنفيذي 13611." في 16 مايو 2012 ، بموجب الأمر التنفيذي 13611 ، أعلن الرئيس آنذاك باراك أوباما حالة طوارئ وطنية للتعامل مع تهديد الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية بسبب تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية ، كما قال ترامب. يشار إلى أن حالة الطوارئ المتعلقة باليمن يتم تمديدها سنويا من قبل الولايات المتحدة وتشمل إجراءات متعلقة بالمسافرين وإجراءات مختلفة.

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