جميح يعلق على تصعيد الحوثي في السعودية: الصورة واضحة وهذا ما حدث

علق الكاتب والمحلل السياسي اليمني على تصعيد مليشيا الحوثي بإيعاز من إيران بتنفيذ هجمات ضد مواقع في السعودية وأكد ان الصورة واضحة من يقف خلفها كتلخيص لما حدث اليوم.

وكتب جميح بتغريدة رصدها الصورة واضحة...الجهة التي سلمت للمليشيات طائرات لضرب مضخات نفطية في الدوادمي والعفيف السعوديتين، هي الجهة ذاتها التي تقف وراء استهداف ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات.

وأضاف "حادثة اليوم تسلط الضوء على حادثة أمس. الضغط يزداد على رأس الأفعى ولذا تنفث سمومها هنا وهناك".

وأشار جميح إلى ما نقل عن مسؤول امريكي إن التحقيقات الأولية تشير إلى ضلوع طهران في الاعتداء على الناقلات، قبالة سواحل الإمارات.

وأضاف بالتساؤل: هل تنوي واشنطن التصعيد؟ وهل هو تصعيد للحرب، أم تصعيد للضغط، وإجبار إيران على قبول شروط تفاوض جديدة؟ أذرع إيران في اليمن ولبنان والعراق وسوريا ستكون محل البحث حال التفاوض.