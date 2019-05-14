بالصور.. توزيع 2000 سلة غذائية للنازحين في عدن

دشن مستشار وزير الادارة المحلية للشؤون الانسانية الدكتور، محمد السودي، ورئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، نجيب السعدي توزيع الفين غذائية للنازحين في محافظة عدن والمقدمة من الهيئة العالمية للاغاثة والرعاية والتنمية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وبتنفيذ مؤسسة البركة التنموية وتحت اشراف الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين .

وقال السودي ان تدشين توزيع (٢٠٠٠) سلة للنازحين اليوم يأتي في اطار العمل على توزيع (١٢٠٠٠)سلة غذائية للنازحين خلال شهر رمضان المبارك، مشيدا بدعم الهيئة العالمية للإغاثة والاشقاء في المملكة العربية السعودية لاخوانهم في اليمن وفي جميع المجالات .

من جانبه دعا نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين كافة المنظمات والدول المانحة لتقديم المزيد من الدعم للنازحين في اليمن والذين يعانون كثيرا جراء نتائج الحرب التي شردت الالاف من منازلهم وجعلتهم يلتحفون الشمس ويفترشون العراء .

الى ذلك اوضح عبد مهذب مسؤل الوحدة التنفيذية للنازحين بعدن ان التدشين شمل توزيع (٢٠٠٠)سلة غذائية للنازحين في العاصمة عدن و من جميع مناطق المواجهات ، مشيرا الى ان السلة تشمل دقيق وسكر وارز وحليب مبديا شكره للهيئة العالمية للاغاثة والرعاية والتنمية ومؤسسة البركة على هذه اللفتة الانسانية الكريمة التي تتواكب مع حلول ايام الشهر الفضيل .