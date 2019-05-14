مبادرة "فينا خير" توزع 120 سلة غذائية على الأسر المحتاجة بالمهرة

وزعت مبادرة فينا خير في محافظة المهرة، اليوم، 120 سلة غذائية على الأسر ذات الدخل المحدود بمديرية حصوين. ويأتي التوزيع ضمن برنامج تنفذه مبادرة فينا خير بالتنسيق مع السلطة المحلية بمناسبة شهر رمضان المبارك. ويتولى التوزيع متطوعون بكافة مديريات المهرة وفقاً لقاعدة بيانات أعدت مسبقاً بعد المسح خلال النزول الميداني من قِبل المبادرة.

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