اليمن: الهجوم الحوثي على مضختي النفط بالسعودية تم بتحريض مباشر من إيران

ادانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة من دون طيار مفخخة والذي استهدف ،اليوم، محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أقدمت عليه عصابة التمرد والانقلاب الحوثية بتحريض مباشر من إيران.

وأكدت الجمهورية اليمنية في بيان لها تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه ،وقوفها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها.

وجدد البيان التأكيد ان خطر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بات يهدد الامن والاستقرار الإقليمي والامن والسلم الدوليين .. مشيراً الى ان هذه الافعال تعد اعمالاً ارهابية لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية أخرى..لافتاً الى ان النهج الذي انتهجته مليشيا الحوثي الإرهابية منذ نشأتها حتى الان يعكس مساعيها مع مخططات طهران لزعزعة الامن والاستقرار ونشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقال البيان "ان استهداف المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بتحريض مباشر من إيران لا يمكن السكوت عليه ويشكل خرقاً فاضحاً لكل جهود السلام، ويهدد بانهيار كل مساعي الأمم المتحدة في اليمن".

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وأضاف"ان اليمن قيادة وحكومة وشعب تتبرأ من هذا الفعل المشين لعصابة خارجة على القانون التي خرجت عن قيم واخلاق الشعب اليمني وباعت نفسها لنظام الملالي وصارت ألعوبة بيده".

وأكدت الجمهورية اليمنية تأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله..مشيراً الى ان استمرار مثل هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي دون استثناء امام مسؤوليته الجماعية في التصدي لهذه الجماعة الإرهابية ومن يقف خلفها .

ولفتت الجمهورية اليمنية الى ان هذا السلوك العدواني يثبت مجدداً ان الحل الوحيد لمشكلة اليمن هو انهاء الانقلاب وانهاء تسلط العصابات الميليشاوية وعودة مؤسسات الدولة اليمنية.