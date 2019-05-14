قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن مليشيا الحوثي تثبت عمالتها للنظام الإرهابي في إيران.
وكتب آل جابر تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها: “تستمر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران في إثبات عمالتها وانصياعها لإجندة النظام الإرهابي في ايران، على حساب الشعب اليمني وأمن المنطقة”.
وأضاف انها “غير آبهة بالوضع الإنساني الصعب الذي تسببت به في اليمن ، وفي تحدي سافر لكل الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن”.
كانت هذه تفاصيل خبر آل جابر: مليشيا الحوثي تثبت عمالتها للنظام الإرهابي في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.