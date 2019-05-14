آل جابر: مليشيا الحوثي تثبت عمالتها للنظام الإرهابي في إيران

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن مليشيا الحوثي تثبت عمالتها للنظام الإرهابي في إيران.

وكتب آل جابر تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها: “تستمر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران في إثبات عمالتها وانصياعها لإجندة النظام الإرهابي في ايران، على حساب الشعب اليمني وأمن المنطقة”.

وأضاف انها “غير آبهة بالوضع الإنساني الصعب الذي تسببت به في اليمن ، وفي تحدي سافر لكل الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن”.