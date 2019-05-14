بالفيديو.. بريطانيا تعترف رسمياً بإقامة علاقة مع الحوثيين وتكشف لقاءين

اعترف وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت رسمياً بإقامة علاقة مع مليشيات الحوثيين في اليمن.

وظهر هنت في فيديو يعيد الخليج 365 نشره وهو يرد على تساؤل بشأن العلاقة مع الحوثيين بعد ان توجهت اتهامات لبريطانيا بدعم المليشيات والقيام بممارسة ضغوط لاجندة تطيل الحرب وتوهم الحوثي بدعمه .

ونشر الصحفي السعودي بدر القحطاني مقطع الفيديو وقال بتغريدة على حسابه: وزير الخارجية البريطاني يعلن بدء تكوين "نوع من العلاقات" مع الحوثيين ويقول لم تكن هناك علاقة منذ بدء الأزمة.

وأشار القحطاني إلى ان الوزير البريطاني كشف عن لقاءين مع الجماعة، مطلع مارس الماضي وخلال آخر أيام السويد ديسمبر الماضي.

وتتهم بريطانيا بتوفير الغطاء للمليشيات للاستمرار بالحرب لاهداف غير مفهومة ومن خلال المبعوث البريطاني مارتن غريفيث والذي يتهم بتنفيذ اجندة غريبة تجامل الحوثيين وتسعى لاطالة الحرب .