الصحة العالمية تشيد بخلو اليمن من داء الفيلاريا

التقى وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم، ومعه وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الطاف موسياني.
وأشادت منظمة الصحة العالمية، بجهود قيادة وزارة الصحة العامة والسكان وقطاع الرعاية الصحية الأولية في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد نتيجة حرب الحوثيين، والتي تكللت بتحقيق النجاح في خلو البلاد من داء الفيلاريا.
وتسلم الوزير باعوم والوكيل الوليدي، من قِبل موسياني رسالة من مدير عام منظمة الصحة العالمية في جنيف الدكتور تيدروس، عبّر خلالها عن شكره لجهود قيادة وزارة الصحة في جعل اليمن خالية من داء الفيلاريا.
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