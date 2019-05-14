وزير الإعلام: إيران تستخدم أدواتها لاستهداف دول الجوار

أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن إيران تستخدم أدواتها في المنطقة لاستهداف أمن دول الجوار.

ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ،عبر وزير الاعلام عن ادانته واستنكاره قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية ،اليوم ،باستهداف خطوط امداد النفط السعودية في منطقتي الدوادمي وعفيف..معتبراً أن تداعيات الضغط الدولي على تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بخصوص الانسحاب من موانئ الحديدة قد ظهرت الآن من خلال التصرفات العبثية للميليشيا الحوثية وقيامها باستهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة البحرية.

وقال الإرياني "على المجتمع الدولي أن يدرك أن أدوات إيران في المنطقة ستستمر في زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي مالم يكن هناك تحرك قوي لردع الميليشيات المنفلتة عن القانون والخارجة عن سلطات الدولة".

وشدد الإرياني على ضرورة وضع حد للمليشيات الانقلابية الحوثية ومنعها من تحويل اليمن الى منصة لتهديد دول الجوار لصالح إيران التي باتت تستخدم الملف اليمني كورقة تفاوضية لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة عليها.