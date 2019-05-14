مدير تربية حضرموت يدشن فعاليات المسابقة الرمضانية الأولى

دشن وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الاستاذ جمال سالم عبدون بخشبة مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بمكتب الوزارة بالمحافظة فعاليات المسابقة الرمضانية الاولى في مجال (فن الإنشاد الفردي والتواشيح الجماعية الدينية ) من موروثنا الحضرمي التي يشارك فيها تلاميذ وطلاب جميع المدارس الحكومية والاهلية والخاصة والمجمعات المسائية ومدارس تعليم القران الكريم على مستوى المحافظة.

وخلال التدشين أكد وكيل الوزارة مدير تربية بالمحافظة اهمية اقامة مثل هذا المسابقات النوعية لتلاميذ وطلاب المدارس والمجمعات لتحفيزهم وتشجيعهم وتنمية مواهبها وصقلها في مجال الانشاد الديني والتواشيح الجماعية الحضرمية الذي تزدخر وتشتهر وتتميز به حضرموت.

مثنيا على الجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة وكذا التفاعل الايجابي من قبل الادارات التربوية والتعليمية والمدرسية ومديري المجمعات المسائية ومدارس تعليم القران الكريم بالمديريات في الاقبال على المشاركة بأعداد كبيرة بهذه المسابقة الاولى.

لافتاً إلى إن هذه التظاهرة الروحانية الرمضانية افرزت في يومها الاول اصوات جميلة ابداعية ورائعة في الانشاد الفردي والتواشيح الجماعية وإتاحت الفرصة لهم في تقديم ما لديهم من مخزون تراثي حضرمي اصيل والتنافس على حصد المراكز الاولى في المسابقة.

وشهدت المسابقة من بدايتها تنافس وحضوراً ايجابيا من قبل تلاميذ وطلاب المدارس والمجمعات التربوية والتعليمية والمسائية ومدارس تعليم القران الكريم من مديريتي الشحر وغيل باوزير فيما تتوصل يوم غدا الاربعاء فعاليات هذه المسابقة بمواجهات مديريات المكلا وارياف المكلا والريدة وقصيعر والديس الشرقية وغيل بن يمين وثانوية المكلا النموذجية مدارس القران الكريم.