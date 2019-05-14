أعلنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي إستهدف محطتين لضخ النفط في محطة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، بواسطة طائرة مسيرة كانت محملة بالمتفجرات.
ونقل موقع سبأنت التابع للميليشيات عن مصدر عسكري قوله، أن سبع طائرات مسيرة نفذت عملية عسكرية كبرى استهدفت منشآت حيوية سعودية .. متوعداً بتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية على حد زعمه .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الميليشيات تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي ضد محطتي ضخ النفط بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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