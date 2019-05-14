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إطلاق سراح مئات الأفارقة في عدن بعد عجز الحكومة عن ترحيلهم

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أفادت مصادر محلية إن مئات الافارقة أطلق سراحهم في عدن بعد أن عجزت الحكومة في التواصل مع منظمة الهجرة في ترحيلهم أو ايجاد اماكن خاصة باحتجازهم.

وذكرت المصادر أن السلطة المحلية وقوات الأمن في الشيخ عثمان سهلت من مهمة إطلاق المئات من المهاجرين الأفارقة بعد إن تعثرت محاولة الحكومة المعترف بها دوليًا التوصل لإتفاق مع منظمة الهجرة الدولية، لمساعدة المهاجرين على العودة إلى بلدانهم.

وبحسب المصادر لم تقدم الحكومة أي دعم للسلطات المحلية في محافظة عدن للتعامل مع ملف المهاجرين الأفارقة من حيث الدعم وتوفير الأطعمة والملابس، وإيجاد أماكن إحتجاز خارج المدن.

وقالت المصادر إنهُ غادر قرابة ثلاثة أرباع المهاجرين الذين كانوا محتجزين منذ قرابة الشهر في الاستاد الدولي في الشيخ عثمان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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