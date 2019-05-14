مليشيا الحوثي تواصل قصف الاحياء السكنية في البيضاء

استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية" يوم الاثنين" عددا من القرى والمناطق السكنية في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وقصفت مليشيا الانقلاب منطقة غول السقل والقرى السكنية المجاورة لها في آل حميقان بمديرية الزاهر جنوبي غرب البيضاء.
كما استهدفت مسجد قرية الغول والواقع في وسطها وألحقت أضرارا فيه، إضافة إلى تضرر عدد من منازل المواطنين دون أن يصاب أحدهم بأي أذى.
ويأتي قصف واستهداف المليشيا الانقلابية للقرى والمناطق السكنية ردا على ما تتكبده من خسائر خلال المعارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تشهدها المنطقة.
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