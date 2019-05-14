أفادت مصادر محلية عن مقتل فتاة اثيوبية واصابة ثلاثة اخرين بالقرب من نقطة امنية في محافظة أبين جنوب البلاد.
وذكرت المصادر أن سيارة كانت تقل اثيوبييين توقفت قبل نقطة امنية ادت الى اشتباه فيها من قبل النقطة الامنية الامر الذي صوبوا نحوها النار مما ادى الى مقتل الفتاة مباشرة.
وكان على متن المركبة مهاجران من أثيوبيا، عند نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًا في منطقة" المسل" في ضواحي منطقة "خبر المراقشة"، فأطلق عليها جنود النار بعد الإشتباه بها، ما أدى إلى مقتل الفتاة.
وبحسب المصدر أطلق الجنود النار، بعد أن لاحظوا توقف المركبة قليلًا ثم محاولتها تجاوز الحاجز الأمني، في حين كان المهاجران الأفارقة يحاولون تجاوز الحاجز بغية عدم احتجازهم أو توقيفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فتاة اثيوبية وإصابة 3 آخرين في نقطة بالقرب من أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.