قوات الجيش تحرر مناطق جديدة في المصلوب غرب الجوف

تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري ان هجوماً شنه الجيش الوطني مسنودا بتحالف دعم الشرعية، على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المصلوب، جنوب غرب محافظة الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله، "إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير عدد من المواقع في منطقة الحلو غرب مديرية المصلوب، ودحر عناصر المليشيا الانقلابية التي كانت تتجهز لمهاجمة مواقع الجيش".

وأضاف، أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وما تزال عدد من الجثث الحوثية متناثرة بمواقع الاشتباكات حتى اللحظة.. مضيفاً أن أبطال الجيش تمكنوا من استعادة كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر.