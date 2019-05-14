رئيس الوزراء يطلع على التجهيزات الجارية في مستشفى عدن

تفقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مستشفى عدن، واطلع على التجهيزات الجارية لإعادة تأهيل المستشفى بعد استكمال الترميم والتطوير وبناء مركز للقلب، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وتعرف رئيس الوزراء ومعه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، من القائمين على مشروع إعادة تأهيل المستشفی وبناء مركز للقلب، على الخطوات التي تم انجازها منذ توقيع اتفاقية اعادة التاهيل، بما في ذلك الجوانب الانشائية، وتوريد وتركيب التجهيزات الطبية فيه، والصعوبات القائمة والتنسيق الجاري لتجاوزها بالتعاون مع الجهة الممولة للمشروع.

وطاف الدكتور معين عبدالملك بارجاء المستشفى، مطلعا على سير العمل، حاثا الجميع ببذل المزيد من الجهود للانتهاء من إنجاز المشروع كونه يعد أهم المشاريع الهامة في قطاع الصحة، والذي سيستفيد من خدماته الكثير من أبناء العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المجاورة.. مؤكدا ان الحكومة ستستمر في دعم تأهيل القطاع الصحي وتطوير خدماته ضمن ايلائها اهتماما خاصا بتطوير القطاع الصحي والمستشفيات العامة، وسعيها لاحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

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الى ذلك عقد رئيس الوزراء اجتماعا، مع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، وقيادات مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام، حيث تم مناقشة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه انجاز المشروع ومقترحات تجاوزها.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، برفع مستوى التواصل مع الأشقاء في الصندوق السعودي للتنمية، وتدارس كافة الإشكاليات التي تعيق العمل بشكل عام..لافتا الى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة الصعوبات وتكثف تواصلها مع الوزارات والجهات المعنية بتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأساسية للمستشفى.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود المملكة العربية السعودية، واياديها البيضاء تجاه الشعب اليمني ودورها التاريخي في حماية الشرعية الدستورية المتمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وقيادتها للتحالف العربي للتصدي لمشروع طهران التوسعي في اليمن عبر أذنابها ومرتزقتها من مليشيات الحوثية الانقلابية..مؤكدا أن هذا الدعم العسكري والإنساني سيظل محل فخر واعتزاز اليمن وشعبها.