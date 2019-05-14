الجامعة العربية تدين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على محطتي النفط بالسعودية

عبرت جامعة الدول العربية عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له محطتا ضخ أنابيب النفط في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء.

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف صباح الثلاثاء محطتين لضخ النفط بالسعودية باستخدام طائرات بدون طيار .

وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير محمود عفيفي، عن أبو الغيط قوله إن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساسٌ بالأمن القومي العربي .. مؤكداً على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة .

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وشدد على ضرورة تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية .

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبد العزيز الفالح، قال إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات بدون طيار مفخخة.

وأضاف "نجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه، بعد أن خلف أضرارا محدودة".