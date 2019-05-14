يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية . وبحسب وكالة الأنباء السعودية، واس، فقد تم توزيع 1,540وجبة إفطار جاهزة على عابري السبيل والنازحين والمرضى في المستشفيات بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع. كما وزع المركز 550 وجبة إفطار جاهزة على عابري السبيل والمرضى في المستشفيات والنازحين في محافظة حضرموت الوادي . أما في محافظة أبين فتم توزيع 1,224 وجبة إفطار جاهزة على النازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والفقراء في مدينتي جعار وزنجبار وضواحيهما. ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يواصل توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في الضالع وحضرموت وأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.