منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء الإرهابي على محطات النفط بالسعودية

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، عن إدانتها للاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم ، أنها تدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف مصالح الدول ، وإمدادات النفط العالمية ، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبد العزيز الفالح، قال إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات بدون طيار مفخخة.

وأضاف "نجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه، بعد أن خلف أضرارا محدودة".