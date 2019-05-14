أزمة خانقة في الغاز بذمار منذ مطلع شهر رمضان

عبر مواطنون بمحافظة ذمار عن شكواهم للازمة الخانقة في الغاز المنزلي في المحافظة منذ مطلع شهر رمضان.

وانتشرت اليومين الماضيين طوابير أمام محطات ومحلات الغاز وسط المدنية.

يأتي هذا فيما قال صالح العنهمي عضو العمليات المشتركة في مارب إن المقطورات الواصلة لمدينة ذمار من صافر منذ بداية شهر رمضان بلغت 41 مقطورة.

وبحسب العنهمي مندوب المحافظة في صافر فإن 1031 طن من الغاز (96 الف اسطوانة) بتعبئة 26 كيلو وصلت ذمار فيما يعاني السكان من انعدام الغاز بشكل كلي من بداية رمضان وتوفرها في السوق السوداء بسعر يصل الى 9 ألف ريال.

ويعاني سكان المدينة من انعدام تام في مادة الغاز وسط متاجرة يقوم بها الحوثيون في السوق السوداء.