الكويت تستنكر وتدين الهجوم الإرهابي الذي إستهدف محطتي ضخ النفط بالسعودية

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكويتية عن إستنكار وإدانة بلاده بأشد العبارات الھجوم الإرھابي عبر الطائرات المسیرة والذي استھدف محطتي ضخ في محافظتي الدوادمي وعفیف في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة . وأكد المصدر بحسب وكالة الأنبا الكويتية، كونا، وقوف دولة الكویت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربیة السعودیة ودعمھا التام لكافة الإجراءات التي تتخذھا للحفاظ على أمنھا واستقرارھا في مواجھة الاعمال الارھابیة التي تستھدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة باسرھا. وأختتم المصدر تصریحه بالتضرع إلى الباري عزوجل أن یحفظ للمملكة العربیة السعودیة الشقیقة أمنھا واستقرارھا وسلامة مواطنیھا.

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