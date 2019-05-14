قال مراسل قناتي العربية والحدث، في اليمن، إن استهداف المليشيات الحوثية للمنشآت النفطية السعودية بمثابة المسمار الاخير في نعش الحوثي.
وكانت المليشيا قد استهدفتاليوم منشآت حيوية سعودية، عبر طائرات مسيرة سببت أضرارًا في تلك المنشآت، وفقًا للإعلان السعودي والحوثي.
وقال الاعلامي الحربي محمد العرب، مراسل العربية، في تغريدة له على تويتر، رصدها "ناس تايمز" تعليقًا على الحادثة: "تذكروها ...ما حدث اليوم هو المسمار الاخير في نعش الحوثي".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد العرب يكشف عن المسمار الأخير في نعش الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.