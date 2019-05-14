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محمد العرب يكشف عن المسمار الأخير في نعش الحوثي

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قال مراسل قناتي العربية والحدث، في اليمن، إن استهداف المليشيات الحوثية للمنشآت النفطية بمثابة المسمار الاخير في نعش الحوثي.

 

وكانت المليشيا قد استهدفتاليوم منشآت حيوية سعودية، عبر طائرات مسيرة سببت أضرارًا في تلك المنشآت، وفقًا للإعلان السعودي والحوثي.

 

وقال الاعلامي الحربي محمد العرب، مراسل العربية، في تغريدة له على تويتر، رصدها "ناس تايمز" تعليقًا على الحادثة: "تذكروها ...ما حدث اليوم هو المسمار الاخير في نعش الحوثي".

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