شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع ...معارك عنيفة والنيران تلتهم دبابات وآليات الحوثي وتفحم جثث العشرات والمليشيات تقصف معسكر الشنفرة بصاروخ "أخر التطورات " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل مراسل "يمن الغد " في محافظة الضالع عن مصادر ميدانية أن الجبهات شمال المحافظة اشتعلت فجر اليوم الثلاثاء بشكل هو الأعنف وبمختلف أنواع الأسلحة بينها الصواريخ.

وأكدت مصادر ان القصف النوعي والمكثف للقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية أحرق ودمر دبّابات وآليات المليشيات بما فيها والتهمت النيران عشرات الجثث، مشيرة إلى ان تدمير القوات المشتركة والحزام الأمني واللواء الأول صاعقة و #المقاومة_الجنوبية تعزيزات كبيرة للمليشيات الحوثية شمال قعطبة .

وتصاعدت وتيرة المعارك فجر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019 وبشكل متواصل حتى اللحظة في جبهات قعطبة، ودوت انفجارات عنيفة جراء القصف المتواصل بصواريخ الكاتيوشا على مواقع المليشيات الحوثية وسط انباء عن قصف المليشيات بصاروخ على معسكر الشنفره.

وقصفت المليشيات بصاروخ مقر قيادة معسكر الشنفرة في حكولة وخلف انفجارا عنيفا، وأكدت مصادر ميدانية أن الصاروخ لم يخلف أضرارا حيث سقط وانفجر في الوادي خلف مقر المعسكر.

واستهدفت المقاومة والقوات المشتركة مواقع وتمركزات الحوثيين في حمر الهديلة وحمر السادة ودكت مواقع المليشيا الحوثية في معزوب عام ربصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وكانت قوات الحزام الأمني في الضالع قد عممت، يوم الإثنين، على المدنيين في قعطبة والفاخر الابتعاد عن تجمعات المليشيات الحوثية ومواقع إعتلاء القناصة وأماكن إخفاء الأسلحة والاليات والنقاط التي تم استحداثها .

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ودمرت "كتائب الشيخ رشاد" السلفية يوم الاثنين (8 رمضان) طقمين للمليشيات الحوثية وقتل كل من كان عليها من المسلحين. وكانت دمرت يوم الأحد أربعة أطقم حوثية على أبواب حجر.

واستهدفت قوات اللواء ثلاثين تموينا للحوثيين بعد رصد استخباري في عوزاب عامر غرب قعطبة.

وعزز أبو همام اليافعي جبهات الضالع بمقاتليين محترفين من قوات الحزام الأمني.

وفي وقت الإفطار دمر صاروخ كورنيت حراري دبابة للمليشيات الحوثية بمنطقة سليم.

وتفقد يوم الاثنين قائد العسكرية الرابعة فضل حسن الجبهات والتقى القائد هادي العولقي وقائد اللواء الأول صاعقة أبو قاسم الشعيبي وأركان حرب اللواء وبقيادت اللواء بالضالع.