شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مقربة من قيادات جماعة الحوثي تكشف حقيقة تعرض " محمد علي الحوثي " للاغتيال وسط العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي ما تردد عن تعرض رئيس المجلس الثوري لمليشيا الحوثي "محمد علي الحوثي" لمحاولة اغتيال في العاصمة اليمنية صنعاء . واكدت المصادر لـ "اليمني اليوم" أنه لاتوجد اي معلومات حول ما تردد عن تعرض " محمد علي الحوثي " لمحاولة اغتيال مباغتة اثناء مرورة بشارع القصر بوسط العاصمة صنعاء.

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