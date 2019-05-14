شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سرب طائرات مقاتله تقتحم الأجواء السعودية ...ووزير في الحكومة السعودية يكشف حقيقة ماحدث "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن تعرض محطا ضخ لخط أنابيب النفط بالرياض لهجوم بطائرات مسيرة، وذلك بعد إعلان الحوثيين عن هجوم واسع نفذوه بسبع طائرات مسيرة صباح اليوم.

وقال "الفالح" في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه في تمام الساعة السادسة والسادسة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون " بدون طيار مفخخة.

وأكد الوزير السعودي أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في المحطة رقم 8، مبينا أنه تم السيطرة عليه بعد أن تسبب في أضرار محدودة.

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وأوضح أن شركة أرامكو السعودية قامت بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي، وأن السعودية مستمرة في إنتاج النفط الخام والمنتجات النفطية بدون انقطاع.

واستنكر الوزير السعودي هذا الهجوم الجبان، واصفا إياه بالعمل الإرهابي والتخريبي، مؤكدا أن هذه الهجمات تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.