شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المتحدث الرسمي باسم امن الدولة يكشف يدلي بتصريح رسمي ويكشف حقيقة استهداف مقرات تابعة لشركة أرامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرّح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ، حدث استهدافٌ محدودٌ لمحطتَي الضخ البترولية التابعتيْن لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. وباشرت الجهات المختصّة مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات.

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