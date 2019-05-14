شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة ...امريكا تصعد موقفها العسكري مع إيران وتدلى بأول تهديد مباشر يرعب الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن النظام الإيراني هو أكبر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وهدف الولايات المتحدة هو إصلاح هذا الوضع.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي”، “لقد زادوا عملياتهم الإرهابية واختباراتهم للصواريخ الباليستية وتنامت سلوكياتهم الخبيثة بشكل كبير عبر استخدام كيانات متعددة.. ابتداء بالحوثيين وانتهاءً بحزب الله”.

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وأشار بومبيو، إلى أن كل ما تقوم به إيران حدث خلال وجود الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي، مؤكدا أن الرئيس ترامب مصمم على جعل إيران تُغير هذا السلوك.

وزير الخارجية الأميركي، أكد في المقابلة أن بلاده أرادت أيضا ضمان وجود قوات رادعة في المنطقة تحسباً لإقدام إيران على استهداف المصالح الأميركية في المنطقة، سواء كان ذلك في العراق أو أفغانستان أو اليمن، أو أي مكان آخر بالشرق الأوسط للرد بالطريقة المناسبة.

بومبيو قال، إن “هدفنا ليس الحرب. هدفنا هو تغيير سلوك نظام القيادة الإيرانية”.

وزير الخارجية الأميركي بومبيو قرر في وقت سابق الأحد، التوجه إلى بروكسل، حيث يبحث مع المسؤولين الأوروبيين “مسائل ملحة” خاصة ملف إيران، وفق ما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية.