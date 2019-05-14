شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في الحراك الجنوبي يقتل والده ويسلم نفسه الاسم والصوره! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر امني لصحيفة “عدن الغد” ان قاتل القيادي في الحراك الجنوبي عبدالله حسين الناخبي (القحيم) هو نجله. ومثل هذا الكشف صدمة كبيرة في المدينة التي تتعاظم فيها الصلات الاسرية بشكل قوي. Advertisements قال المصدر ان نجل القحيم سلم نفسه للشرطة واعترف بقتله لوالده. ولم تكشف الشرطة اسباب واقعة القتل هذه . وقتل الناخبي قبل عدة أيام باطلاق نار من قبل مسلح بالقرب من منزله بحي بير فضل .

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