شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تتحدث عن قرب رفع العقوبات الأممية عن احمد علي "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر برلمانية يمنية شاركت في اجتماعات البرلمان بسيئون، انها تلقت وعودا برفع العقوبات عن السفير احمد علي عبدالله صالح. واوضحت المصادر انها تقدمت بطلب الى رئاسة الجمهورية وللأشقاء في المملكة العربية السعودية للتوجه للأمم المتحدة لرفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح. واضافت المصادر: لدينا وعود بذلك. Advertisements ومن المتوقع ان يتم رفع العقوبات عن السفير أحمد علي بعد شهر رمضان؛ وفقا لمصادر دبلوماسية المشهد اليمني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تتحدث عن قرب رفع العقوبات الأممية عن احمد علي "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.