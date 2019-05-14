شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن هوية القوات التي تدخلت وطردت الحوثيين بعد تمكنهم من الوصول إلى سناح بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات المشتركة خلال الساعات الماضية من تطهير مدينة قعطبة شمال الضالع من عناصر جماعة الحوثي المسلحة. وخاضت القوات المشتركة مواجهات عنيفة مع عناصر حوثية متسللة وصلت الى اولى نقاط الحزام الامني في منطقة سناح. واكدت مصادر عسكرية، أن جندي من قوات الحزام استشهد في تلك المواجهات وجرح اخرون بينهم القيادي في الحزام الأمني شاكر البدشي فيما لقي اعداد من مسلحي الحوثي مصرعهم لم يتسنى التأكد من اعدادهم على وجه التحديد. Advertisements هذا وسرت حالة الطوارئ التي أعلنتها يوم امس قوات الحزام الامني في مدينة قعطبة لليوم الثاني على التوالي. برق برس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن هوية القوات التي تدخلت وطردت الحوثيين بعد تمكنهم من الوصول إلى سناح بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.