شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يخرج عن صمته ويعلق على حادثة تفجير السفن الإماراتية ويكشف عن الدولة المنفذة "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق قائد الوية حراس الجمهورية طارق محمد عبدالله صالح عفاش على حادثة استهداف السفن التجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات بإدانته للحادثة. ورصد موقع الشاهد نيوز تغريدة لطارق عفاش على موقعه في " تويتر " معتبرا الحادثة بالتخريبي. وقال: إن هذا العمل التخريبي يؤكد من جديد الدور التخريبي لإيران ومخاطر التهاون في تأميين الممرات والمضائق الدولية ومنها مضيق باب المندب والبحر الأحمر من المليشيات الإيرانية واذرعها من المليشيات الإرهابية حد قوله .

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