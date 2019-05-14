شكرا لقرائتكم خبر عن في قلب العاصمة صنعاء...مسلحين يهاجمون محمد علي الحوثي وسيارات الإسعاف تهرع للمكان ومصدر يكشف عن حالته الصحية الان "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض رئيس المجلس الثوري لمليشيا الحوثي "محمد علي الحوثي" لمحاولة اغتيال في العاصمة اليمنية صنعاء . حيث قال سكان محليون في شارع القصر بصنعاء بأنهم سمعوا أصوات إطلاق نار من إحدى العمارات في الحي . Advertisements واضاف السكان بان فور سماع اطلاق النار سارعت سيارات إسعاف وأطقم عسكرية الى المنطقة ولم يسمح لأحد بالاقتراب من الموقع . وبعد حوالي 29 دقيقة تم اخلا الموقع من كل المظاهر المسلحة . وحسب مصادر صحفية في صنعاء قالت الامناء بأن هناك معلومات عن محاوله اغتيال فاشله كانت تستهدف محمد علي الحوثي ولم توضح تلك المصادر الصحفية مزيدا من المعلومات عن ماحدث ولكنها اكثفت بأن هناك خلافات قويه نشبت في الايام الماضية بين المشاط ومحمد علي الحوثي

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