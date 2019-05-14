شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشعب المصري يقيم مأدبة إفطار على شرف فنان يمني كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقام رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور علي عبد العال، مأدبة افطار على شرف فنان اليمن الكبير ايوب طارش عبسي.

وأعرب رئيس مجلس الشعب المصري عن شكره وتقديره لفنان الوطن ايوب طارش على مسيرة العطاء الفنية الحافلة التي قدمها لبلاده "الخليج 365".

حضر المأدبة عدد من القيادات السياسية والحزبية والاعلامية في مصر وبمشاركة شخصيات سياسية يمنية.

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