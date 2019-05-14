شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل التراجع امام العملات الاجنبية مع بداية تداولات يوم الثلاثاء 14 مايو ...اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجع الريال اليمني امام الدولار والسعودي بشكل طفيف مع بداية يوم الثلاثاء 14 مايو بعد أن كان خلال الايام الماضية الريال في حالة استقرار دائم

وقال مصرفيون أن أسعار العملات كانت النحو التالي:

شراء الدولار 527

بيع الدولار 531

شراء السعودي139.5

بيع السعودي 140.2

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