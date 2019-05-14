شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عاجل ضد موظف ”أساء لبن سلمان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت شركة مقاولات سعودية بيانا للرد على موظف سابق لديها هاجم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واستغاث بالأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول مقطع مصور لشخص يبدو أنه لبناني يتحدث عن طُرد من عمله في السعودية لأنه لبناني.

وقالت الشركة في بيان لها، نشره موقع صحيفة "المواطن" السعودية، إن "ما أدلى به المذكور هو محضُ كذب وافتراء؛ إذ إنه لم يتمّ الاستغناء عن خدماته من الشركة بسبب جنسيته، إنما بسبب انتهاء المشروع ودوره فيه، وقد شملت عملية الاستغناء عن أشخاص من عدة جنسيات، وليس فقط من الجنسية اللبنانية والسورية، على مراحل متتالية، وهذه آخرها، وذلك بناء على قرار إدارة الشركة بتخفيض عدد الموظفين والعاملين فيها".

وقال الشخص اللبناني، في المقطع المصور المتداول، إنه كان يعمل في شركة مقاولات في السعودية منذ 8 سنوات، وتم طرده رفقة 40 شخصا لبناني وسوري، ومنعوا من دخول منشآت الدولة بسبب جنسياتهم، حسب قوله.

وتضمن بيان الشركة تأكيدها "أنها جُزء لا يتجزأ من المجتمع السعودي، وأن المملكة لطالما احترمت كل العاملين لديها من مواطنين وغير مواطنين، كما أن عملية الاستغناء التي جرت مرتبطة ببرنامج تنفيذ المشاريع الخاصة بالشركة، التي نجحت بالتعاون مع المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء بإنهاء المشروع وإنتاج الكهرباء، لذلك تمّ إنهاء خدمات المذكور بقرار من إدارة الشركة حصراً، ولم يكن لأي جهة أخرى دور في ذلك".