شكرا لقرائتكم خبر عن عزة نفس مواطن يمني تثير اعجاب العرب في احد البرامج التلفزيونية ..(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثارت عزة نفس عربي اعجاب ملايين العرب وذلك بعد رفضة استلام راتب شهري لولده من قبل فاعل خير يدعى غيث

وكان غيث وهو مواطن اماراتي يقدم برنامج اسمه قلبي اطمأن يعرض على عدة قنوات عربية منها MBC يقوم فيه بمساعدة حالات انسانية مختلفة حول الوطن العربي قد عرض مساعدة لرجل يمني من ابناء عدن يدعى ابويعقوب لمساعدته في اكمال تعليم ابنه وذلك من خلال دفع راتب شهري للولد

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وكان اليمني ابويعقوب رفض استلام الرواتب والموافقة عليها دون عمل قائلا لغيث ما اقبلها على نفسي لازم يعمل ما اضطر غيث للموافقة على مساعدة الرجل اليمني بفتح مشروع له حتى يكسب منه رزقا حلال ويساعد في اكمال دراسة ابنه