شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي هائل يفاجئ الجميع ويتدخل في تعز بعد فشل الحكومة والسلطة المحلية "تفاصيل" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - مولت مؤسسة شراكة، التي يرأسها المحافظ الأسبق لتعز شوقي أحمد هائل، حملة لتنظيف مدينة تعز من القمامة، بعد فشل الحكومة والسلطة المحلية في إنهاء تكدس النفايات في شوارع المدينة.

ودشنت بتعز أمس الحملة تحت شعار "مدينتنا بيتنا ونظافتها مسؤوليتنا"، بتمويل من مؤسسة شراكة للتنمية الاجتماعية، وتستمر الحملة شهراً كاملاً.

وبدأت الحملة رفع القمامة من أمام هيئة مستشفى الثورة العام، وستشمل جميع مناطق المدينة بعد أن وفرت مؤسسة شراكة مادة الديزل ومستحقات عمال النظافة بالتنسيق مع صندوق النظافة بالمحافظة.

Advertisements

وأشار وكيل المحافظة رشاد الأكحلي، أن الحملة جاءت في ظل تكدس القمامة في العديد من شوارع المدينة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع عمال النظافة، ورمي القمامة في الأماكن المخصصة لها.

ورغم أن الحملة جاءت بتمويل ومبادرة من المحافظ السابق شوقي أحمد هائل قال حسين المقطري، المدير التنفيذي لصندوق النظافة، إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان بأن يكون رمضان شهر النظافة والبيئة السليمة تم اليوم تدشين حملة نظافة إضافية واسعة تستهدف كل حارات ومراكز المدينة.

وأشار المقطري إلى أن مؤسسة شراكة ممثلة بالأستاذ شوقي أحمد هائل تتواجد دوماً خلال المواقف الصعبة وعند وجود أي ضائقة لصندوق النظافة والتحسين، مشيداً بدور المؤسسة في تخفيف العبء على المواطنين.