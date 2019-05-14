شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مطلعة تكشف عن (مرسوم ملكي) سيصدره (الملك سلمان) باستثناء (المغتربين اليمنيين) وكم مقدار الاعفاء؟.. تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر برلمانية يمنيه مطلعة قرب صدور قرار ملكي سعودي باستثناء المقيمين اليمنيين من بعض الاجراءات التي طبقتها المملكة مؤخرا.

وبحسب المصادر فان ذلك القرار ناتج عن لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤخرا، برئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني برأسة الشيخ سلطان البركاني، حيث كان من أهم القضايا التي طرحت هو موضوع(المغتربين)اليمنيين وأهمية استثنائهم من القرارات التي اتخذتها المملكة حيال العمال الأجانب.

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يذكر مجلس النواب خلال دورة انعقاده الاستثنائية في سيئون، اقر مخاطبة الاشقاء في المملكة لاعادة النظر بوضع العمالة.

ونتيجة الرسوم المقررة من المملكة العربية السعودية على المغتربين مغادرة الكثير من اليمنيين المملكة إلى اليمن مازاد لوضع الاقتصادي صعوبة بسبب عدم توفر الأعمال بسبب الحرب الدائرة في اليمن.