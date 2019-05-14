شكرا لقرائتكم خبر عن المخلافي يصف ما يحدث في مدينة تعز بالعار والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
وصف مستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي الاحداث التي تشهدها مدينة تعز بالعار.
وقال المخلافي في تغريدة له على " تويتر " بأن ما يحدث في تعز يحتاج الى وقفة من الحكومة ومن السلطة المحلية والأحزاب لتقييم مسؤول وتصحيح الاختلالات .
معتبرا بان أستمرار ما يحدث في المحافظة بأنه " عار ".
واضاف : من العار استمرار كل مايجري في مدينة أعطت الجميع روح الوطنية والقدرة على الصمود وكانت المكافآة لها ادخال أهلها في دوامة من المعاناة لا تنتهي ،وتركهم للعبث والفوضى والقتل والدمار.
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