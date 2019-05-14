شكرا لقرائتكم خبر عن (الحوثيون) يسيطرون على (سناح) محافظة (الضالع).. وقوات عسكرية جديدة تباغتها بهجوم معاكس.. ومصادر تكشف هويتها وكيف كانت النهاية.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت القوات المشتركة خلال الساعات الماضية من تطهير مدينة قعطبة شمال الضالع من عناصر جماعة الحوثي المسلحة.

وخاضت القوات المشتركة مواجهات عنيفة مع عناصر حوثية متسللة وصلت الى اولى نقاط الحزام الامني في منطقة سناح.

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واكدت مصادر عسكرية، أن جندي من قوات الحزام استشهد في تلك المواجهات وجرح اخرون بينهم القيادي في الحزام الأمني شاكر البدشي فيما لقي اعداد من مسلحي الحوثي مصرعهم لم يتسنى التأكد من اعدادهم على وجه التحديد.

هذا وسرت حالة الطوارئ التي أعلنتها يوم امس قوات الحزام الامني في مدينة قعطبة لليوم الثاني على التوالي. وخلال فترات الصباح شهدت شوارع مدينة قعطبة حالة شلل في الحركة بشكل تام فيما اغلقت المحلات التجارية والاسواق ابوابها على اثر المواجهات خلال الأيام الماضية.

وفي سياق متصل تمكنت وحدات من القوات المشتركة مسنودة بالعمالقة والحزام الأمني من تطهير موقع الأريل الاستراتيجي في الجميمة من سيطرة مسلحي الحوثي للمرة الثالثة على التوالي.