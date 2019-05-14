بتكلفة 1.4 مليار دولار.. تنفيذ عدد من مشاريع المياه والاصحاح البيئي بـ"مأرب"

ناقش وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، خلال لقائه الاثنين، مسئولي مؤسسة بناء للتنمية، المشاريع التي ستنفذها المؤسسة في المحافظة، في مجال المياه والاصحاح البيئي، بتكلفة مليار واحد و400 الف دولار امريكي.

وفي اللقاء، أوضح مدير المؤسسة عبد ربه ناصر مفتاح، أن المؤسسة حصلت على تمويل من صندوق التمويل الانساني في اليمن، على تنفيذ ثلاثة مشاريع مياه ومشروع صرف صحي في المحافظة. وفقا لوكالة سبأ.

وقال مفتاح، إن المشاريع التي ستنفذها المؤسسة تشمل، مشروع مياه الجفينة، ومشروع مياه كلية المجتمع، ومشروع مياه موقع الاثار، وتضمن المشاريع بناء خزانات برجية الى جانب تأهيل شبكات المياه، فضلا عن تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الصرف الصحي الخاص بالاوقاف في وسط مدينة مأرب؛ ليكون جزء من مشروع الصرف الصحي المتكامل للمحافظة، ووفق المواصفات والمقاييس المعتمدة.

وخلال اللقاء شدد الوكيل مفتاح، على أهمية الالتزام بالمواصفات في تنفيذ هذه المشاريع، وبالشراكة مع مختلف المكاتب ذات العلاقة بما يضمن تسهيل التنفيذ وتكامل الاعمال، والتنسيق المستمر مع مكاتب الاشغال العامة والطرق، والمياه والصرف الصحي، والهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والاتصالات.

مشيرا الى ان هذه المشاريع ستسهم في التخفيف من معاناة النازحين في تلك المناطق المستهدفة الى جانب تحسين الوضع الصحي بعد اصلاح واعادة تأهيل الصرف الصحي الخاص بالجامع الكبير أو الأوقاف.