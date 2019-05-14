شكرا لقرائتكم خبر عن في خمس دقائق بدون أدوية عالج ضغط الدم المرتفع..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد مرض إرتفاع ضغط الدم واحد من أكثر الأمراض المنتشرة في العصر الحديث وغالباً ما يرتبط بمجموعة من العوامل منها التدخين، الأغذية المالحة، السمنة، زيادة التوتر، الحرمان من النوم .يمر كل شخص بتجربة إرتفاع ضغط الدم للحظات يطلق عليه الكثير بأنه القاتل الصامت الدورة الدموية أمر حيوي لإستمرار الحياة فهو يمد الجسم بالأوكسجين اللازم لجميع الخلايا و اجهزة الجسم كما انه يساعد في التخلص من السموم في جسم الإنسان .و إذا كان لديك إرتفاع ضغط الدم فالقلب يعمل بصورة إضافية علي ضخ الدم إلي الجسم . ينتشر ضغط الدم المرتفع في أمريكا بنسبة 90% و حتي الأن لم يتم تحديد سبب أساسي وراء ضغط الدم المرتفع . وقد يرجع ذلك إلي النشاط البدني المفرط أو الإجهاد أو توتر العضلات، وبالتالي من أجل التخلص من إرتفاع ضغط الدم تحتاج إلي تحقيق إسترخاء العضلات .

علاج إرتفاع ضغط الدم في خمس دقائق

واليوم نسلط الضوء علي طريقة علاج الضغط الدم من اسرار الطب الصيني القديم وتعتمد علي تدليك نقاط معينة في الرقبة للحصول علي نتيجة سريعة وفورية وذلك وفقاً لما ذكره الطبيب لوهون سين .

يقول بأن الطب الصيني يؤكد علي أهمية التدفق السليم للعضلات والأنسجة إذا كان هناك مكان ما في الجسم يعاني من ركود الدم ثم تظهر مجموعة من النقاط كما هو موضح أمامك في الصورة هذه النقاط مهمة عند علاج إرتفاع ضغط الدم . إذا توفر التدفق السليم للدم في هذه النقاط لن يوجد هناك أي ركود وبالتالي علاج الضغط المرتفع بسرعة .لهذا السبب تعتمد طريقة اليوم علي تدليك هذه النقاط الرئيسية للإستفادة منها يمكنك معرفة المزيد عن النقاط الثلاثة الرئيسية :

التدليك لعلاج ضغط الدم المرتفع في خمس دقائق :

إذا كنت من أصحاب ضغط الدم المرتفع يمكنك تدليك المناطق التالية للعلاج هذا المرض بسهولة وفي أقصر وقت :

النقطة من 1 -2 :

تبدأ هذه النقاط من خلف شحمة الأذن حتي منتصف عظمة الترقوة . لا تقوم بتدليك أو الضغط علي هذه النقاط ولكن المرور بلطف حتي تلامس أصابعك علي هذا الخط من الأسفل نحو الأعلي والقيام بذلك حوالي 10 مرات لكل جانب ثم 10 مرات أخري للجانب الأخر .

النقطة من 3 :

قد تلاحظ وجود هذه النقطة علي جزء من الوجه في نفس الإرتفاع مع شحمة الأذن في حوالي نصف بوصة من شحمة الأذن وتنتهي عند الأنف .

يمكنك تدليك هذه النقطة مع أطراف أصابعك لمدة دقيقة واحدة لكل جانب . لا تحاول الضغط بقوة علي هذه النقطة بل محاولة الضغط بلطف حتي لا تشعر بالألم . لا يهم إذا كان الضغط يتم في إتجاه عقارب الساعة ام في عكس عقارب الساعة المهم عدم محاولة الضغط بقوة عليها .

بعد القيام بهذه الخطوات تساعدك في تحسين ضغط الدم وعودته إلي وضعه الطبيعي في خلال خمس دقائق فقط من تنفيذ هذه الخطوات .

إليك مجموعة من الطرق لعلاج إرتفاع ضغط الدم بدون أدوية في أسرع وقت :

فيما يلي مجموعة من العلاجات الطبيعية السريعة لعلاج إرتفاع ضغط الدم والحفاظ عليه متوازن مع تجنب الأثار الجانبية لبعض الأدوية خصوصاً مع إستخدامها لوقت طويل :

التنفس :

كما تبدو هذه الطريقة فهي بسيطة للغاية . التنفس أسلوب فعال لخفض ضغط الدم . محاولة بطء عملية التنفس والقيام ببعض الممارسات التأملية مثل اليوجا التي تساعد في تقليل هرمونات التوتر التي ترفع إنزيم الرينين وهو إنزيم يفرز في الكلي يؤدي إلي إرتفاع ضغط الدم . يمكنك ببساطة الجلوس في كرسي مريح وتوفير الدعم للذراعين لكي يوفر الراحة للجسم بقدر الإمكان ثم وضع يد واحدة علي الصدر ويفضل البطن ومشاهدة إرتفاع يديك مع كل إرتفاع نفس يمكنك تكرار ذلك حوالي 7 مرات حتي تصبح عادة يومية من خلال التنفس العميق في الصباح لمدة 10 دقائق .

شرب الشاي :

يمكنك إحتساء حوالي اربعة أكواب يومية من الشاي للسيطرة علي ضغط الدم . وقدمت دراسة في الجمعية الأوربية لتوتر وجدت أن أولئك الذين تجنبوا تناول القهوة والشاي معاً وجد لديهم معدل أعلي من معدلات ضغط الدم وزيادة معدل نبضات القلب . أولئك الأفراد الذين إنتظموا علي تناول 1- 4 أكواب شاي يومياً كان لديهم ادني معدل ضغط الدم الإنقباضي والإنبساطي وكذلك أدني معدل لنبض القلب .

إمتصاص أشعة الشمس :

أشعة الشمس من أهم المصادر لتحقيق توازن ضغط الدم . وبالتالي فإن الأيام المشمسة لا تحسن فقط مزاجنا بل تساعد في الحفاظ علي ضغط الدم أيضاً . وجدت الدراسة التي نشرت في مجلة التحقيقات للأمراض الجلدية أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يغير مستويات أكسيد النيتريك في الجلد والدم وبالتالي خفض ضغط الدم . . وعندما تتعرض لأشعة الشمس يتم نقل كميات صغيرة من أكسيد النيتريك من الجلد إلي الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية .

Advertisements

ماء جوز الهند :

تحتوي ماء جوز الهند علي الفوائد الطبيعية سواء كانت ماء جوز الهند الطبيعية أو العضوية . فهي تحتوي علي الكالسيوم و المغنسيوم و كلاهم عناصر مفيدة لصحة العضلات و بالطبع له تأثير علي عضلة القلب و بذلك تساعد في تقليل ضغط الدم . فهي تؤثر بشكل خاص علي ضغط الدم الإنقباضي. لذلك إذا كنت تعاني من إرتفاع ضغط الدم يمكنك تناولها كعلاج قوي .

ما تحتاجي إليه هو 8 أوقية من ماء جوز الهند العضوي و تناولها مرتين في اليوم صباحاً و مساءاً لكي تعطي تأثير جيد.

تناول الثوم :

يعد الثوم من الأطعمة الغذائية الصحية للجسم فهو غني بالمكونات المفيدة التي تساعدك في التخلص من الأمراض المختلفة و منها إرتفاع ضغط الدم لأنها تحتوي علي المركبات المسئولة عن ذلك . لذا ينصح بتناول مكملات الثوم .

المشي السريع :

عندما تتمتع بيوم مشمس ورائع يمكنك الذهاب إلي نزهة، لممارسة النشاط البدني في الهواء النقي فيما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً .وأن المشي السريع في يوم مشمس يساعدك في تقليل ضغط الدم الإنقباضي من 4 – 9 نقاط في خلال عشر دقائق ويفضل المشي، الجري، ركوب الدرجات، السباحة .

المياه المالحة :

تساعد المياه المالحة في علاج إنخفاض ضغط الدم لأن الصوديوم في الملح يزيد من ضغط الدم .ومع ذلك لاتلجأ لهذا العلاج لأن الملح الزائد طريق غير صحي .ويمكنك عمل هذه المياه ببساطة من خلال مزج نصف معلقة صغيرة من الملح في كوب من الماء وتناوله .

الكاكاو الخام :

الكاكاو غني بالفلافونويد وغيره من العناصر الغذائية التي تعمل علي مقاومة الإلتهابات وسلاح أخر لمقاومة الإلتهابات وتعامل الجسم بشكل أفضل مع الإجهاد وهو أحد الأسباب الشائعة وراء ارتفاع ضغط الدم ولكنها تساعد في تنظيم مستوي هرمون التوتر في الجسم وبالتالي تنظيم ضغط الدم .

وقد وجدت العديد من الدراسات أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو تقلل بشكل طبيعي واضح مستويات ضغط الدم وبالتالي حماية الجسم من السكتة الدماغية،أمراض القلب .

القهوة :

عند تناول فنجان من القهوة، الشيكولاتة الساخنة، الكولا أو أي مشروبات تحتوي علي مادة الكافين التي تحقق زيادة مؤقتة لضغط الدم .وإذا شعرت بأعراض إنخفاض ضغط الدم، تناول كوب من القهوة ولكن لا تعجلها عادة قد تضر بصحتك فقط في حالات إنخفاض ضغط الدم .

اللوز الخام :

تناول حفنة من اللوز الخام كل يوم يمكن أن تحدث فارق كبير في الحفاظ علي مستوي ضغط الدم . ويعد عنصر رئيسي في النمط الغذائي لوقت إرتفاع ضغط الدم .اللوز غني بالدهون الأحادية الغير مشبعة والتي ثبت علمياً أنها تساعد في خفض مستوي الكوليسترول الضار في الدم وتقليل الإلتهاب الشرياني وفي نهاية المطاف إنخفاض ضغط الدم .

فلفل أحمر :

يمكن أن يكون الفلفل الأحمر واحد من أسرع الأطعمة التي تساعد في إنخفاض ضغط الدم لأنه يعمل علي توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الدورة الدموية . وهذا التأثير الطبيعي يخفض مستوي ضغط الدم عن طريق زيادة معدل تدفق الدم في الشرايين .

يمكنك خلط معلقة واحدة من الفلفل الأحمر في كوب ماء دافئ وإضافة العسل والصبار ويعد علاج منزلي لتخفيف حدة إرتفاع ضغط الدم . فهي خيار رائع لتقليل ضغط الدم بشكل طبيعي .

الكركم :

يحتوي الكركم علي مادة الكركمين وهي واحدة من العناصر التي تمتلك قدرات كبيرة علي إنخفاض ضغط الدم وتقليل الإلتهابات التي تعد أحد أسباب إرتفاع ضغط الدم وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية والحفاظ علي التدفق السليم للدم