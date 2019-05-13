شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القضاء المصري يصدر حكم بإعدام "عادل إمام" ويطالب الجهات المختصة بسرعة التنفيذ "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت ساحة محكمة جنايات القاهرة ، أمس الأحد، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، حالة من الفرح من أهالي المصابين والمتوفيين في قضية أحداث كنيسة “مارمينا” بحلوان جنوبي القاهرة ، عقب الإعلان عن الحكم على كل من إبراهيم إسماعيل مصطفى، وعادل إمام بالإعدام.

وأصدرت المحكمة كذلك حكما على متهمين بالسجن المؤبد وهما محمد فتحي، و محمد إسماعيل، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وهم إبراهيم الدسوقي، و سالم متولي، وكرم ضيف، وشوربجي محمود، ومعاقبة متهمين وهما علاء الدين منصور، و طه عبد التواب، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزام المحكوم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم إسماعيل مصطفى وعادل إمام ومحمد فتحي عكاشة إرهابيين.

وكان النائب العام قد أمر في وقت سابق بإحالة 11 متهما للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ”أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وشرطي، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.