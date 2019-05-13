شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يصدر بياناً عاجلاً وهاماً (حول اليمن).. وحديث عن هجوم واسع بري وبحري وجوي.. (صورة وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربية الحدث قبل قليل اخبار عاجلة عن بيان للتحالف العربي حول اليمن. ورد محرر "يمن الغد" أهم التغريدات والتي جاء فيها قول التحالف "إننا نعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن". وأضاف التحالف" نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا". وتابع قائلا "نواصل تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية في اليمن".



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