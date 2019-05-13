شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. موكب رئيس الوزراء يتسبب بحادثة طريفة في إفطار جماعي بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب مرور موكب رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، بمدينة عدن في إتلاف فطور أحد الشباب. وتداول ناشطين فيديو يظهر فيه، مرور موكب رئيس الوزراء، في تجمع إفطار جماعي، وخلال مرور الموكب أدى التدافع إلى سقوط فطور أحد الشباب، وتعالت أصوات المشاركين بالإفطار الجماعي بالضحك من الموقف الطريف.

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