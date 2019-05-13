شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفاكهة تساعد على خفض السكر بالدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتطلب النظم والخطط الغذائية التي نتبعها الاطلاع على أحدث ما تكشفه البحوث والدراسات لضمان مواكبة أحدث النصائح التي تضمن لنا الحفاظ على صحتنا.

ولضمان حماية الجسم من الإصابة بمرض السكري أو الإبقاء على مستويات السكر في الدم منضبطة، ينصح الخبراء دومًا باتباع حميات صحية متوازنة، مع إمكانية الاستعانة بمعظم أنواع الفواكه لكونها مثالية في الحفاظ على مستويات السكر بالدم.

وآخر ما تم الكشف عنه بهذا الصدد هو ما نقلته صحيفة اكسبريس عن باحثين قولهم إنهم اكتشفوا أن العنب على وجه الخصوص هو أبرز فاكهة تحد من خطر الإصابة بداء البول السكري من النوع الثاني، حيث أظهرت لهك نتائج البحث، أن هؤلاء الذين يكثرون من تناول العنب تنخفض لديهم احتمالات الإصابة بالمرض بنسبة 12%.

وأوضحوا أن السبب وراء ذلك هو أن العنب يحتوي على مركبات البوليفينول التي تتسم بآثارها الإيجابية على مستويات السكر في الدم، منوهين إلى أن هناك فواكه أخرى يوصى بها للسكري منها التوت، البرتقال، التفاح، الموز، الكرز والجريب فروت.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذه الفاكهة تساعد على خفض السكر بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.