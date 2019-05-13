شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مثيرة: “وقوف أبو ظبي وراء تفجيرات الفجيرة” وحاكم دبي مهدد !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل”، الأمن الاماراتي يقف وراء التفجيرات التي وقعت على مقربة من ميناء الفجيرة الاماراتي بالأمس، على حد تعبيره.

واضاف “بدون ظل” في تغريدة له إن خبراء المتفجرات “لدينا” في إشارة إلى الامارات، هم من وقفوا وراء التفجيرات التي ضربت 4 ناقلات نفط، مشيراً إلى اعتراض حاكم دبي محمد بن راشد على الامر.

وتابع الضابط الاماراتي كاشفاً تفاصيل ما جرى في تغريدته المقتضبة : ”تم تهديد ابن راشد إن لم يوافق على المخطط سيكون ميناء جبل علي هو الهدف الثاني “.!

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هذا ولايمكن لقناة العالم التأكد من صحة الاخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الحادث الذي حاولت الامارات نفيه بعد وقوعه، جدلاً واسعاً.